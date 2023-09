Paolo Banchero e il post che sta facendo infuriare gli italiani: è una presa in giro?

Paolo Banchero ha aiutato gli Stati Uniti a strapazzare l’Italia nei quarti di finale dei Mondiali.

Il giocatore degli Orlando Magic era un osservato speciale perché fino a pochi mesi fa sembra convinto di giocare per gli Azzurri, salvo poi scegliere Team USA nel corso dell’estate. Una prestazione senza dare troppo gas per Banchero che non ha avuto bisogno di alzare i giri del motore per battere l’Italia.

Nel corso del match qualche esultanza di troppo non è piaciuta ai tifosi italiani. E oggi Banchero ha rincarato la dose con un tweet in cui ripropone la giocata iconica della partita, la schiacciata su alzata sotto le gambe di Haliburton dopo che i due avevano “mangiato” la palla a Procida.

Ad accompagnarla la frase “Non c’è un passaggio di Haliburton che non mi sia piaciuto” e una emoji che ride. Di certo non un’uscita simpatica nei confronti dei fan italiani che per lunghi mesi lo hanno idolatrato, salvo poi sentirsi traditi e adesso addirittura derisi. Questo, almeno, è il sentiment della rete, almeno stando ai tanti commenti in italiano (molti dei quali deprecabili) che hanno seguito il tweet.

Ty hasn’t thrown a pass i ain’t like🤣 https://t.co/aSdSRQktBg — Paolo Banchero (@Pp_doesit) September 5, 2023

Foto: FIBA