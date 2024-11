Cantù potrebbe contare su 4 americani in Serie A2

Cantù in questo momento ha 3 giocatori nati e cresciuti cestisticamente negli Stati Uniti d’America perché ha i due stranieri più Christian Burns, che è italiano per matrimonio e perché ha giocato con l’Italbasket ma anche lui come Grant Basile e Tyrus McGee è statunitense.

A breve però le cose potrebbero cambiare. Infatti Gianmarco Pozzecco ha deciso di mandare a referto nella gara contro l’Islanda proprio Basile e ciò permetterà al lungo classe 2000 di essere iscritto a referto come italiano, per lo stesso motivo che vi abbiamo raccontato sopra di Burns.

Ciò significa che Cantù potrebbe decidere di mettere sotto contratto un 4° americano e sta pensando di farlo per coprire il “buco” del centro, visto che a tutti gli effetti non ha un 5 di livello, al netto di Luca Passamai che è un giovane che sta crescendo.

Il nome uscito è quello di Elijah Childs, ala/centro classe 1999 che ha fatto vedere cose buone a Pistoia ma che forse non è ancora pronto per la Serie A. Ecco che quindi un’altra mezza stagione in Serie A2 potrebbe permettergli di crescere, fare esperienza e poi tornare al piano più alto.

In questo momento i toscani stanno pensando di rifondare metà roster, al netto del figlio di Ron Rowan che è intoccabile, e tra i possibili partenti c’è proprio Childs, che permetterebbe a Cantù di non spendere nemmeno un visto perché ha giocato più di 5 partite in Italia.

Stiamo a vedere se i brianzoli decideranno di puntare proprio sull’ex Trapani (con cui aveva fatto benissimo da rookie) oppure se andranno su un altro nome per cercare di raggiungere la Serie A senza passare dai playoff.