Virtus Bologna, MAMMA MIA CHE PECCATO! Il Fenerbahce vince coi suoi fenomeni

Virtus Segafredo Bologna – Fenerbahce Beko Istanbul 82-86

(22-23; 16-14; 23-19; 21-30)

La Virtus Bologna ha sprecato una grandissima opportunità contro il Fenerbahce dopo aver avuto anche 4 possessi di vantaggio nel corso del terzo periodo ma alla fine Marko Guduric e Nigel Hayes-Davis hanno fatto la differenza con dei canestri da veri fenomeni. Davvero peccato perché mai come questa sera le VuNere meritavano di vincere un match in EuroLega.

Il match è stato di per sé equilibrato, specialmente nel primo tempo, tant’è che le compagini sono andate all’intervallo lungo sul 38 a 37 per i padroni di casa. Nella ripresa ha generalmente giocato meglio la formazione di casa, specialmente nel terzo quarto, con i bianconeri che hanno toccato anche la doppia cifra di margine ma Bonzie Colson, Marko Guduric e Nigel Hayes-Davis hanno letteralmente fatto la differenza in questa contesa. Si tratta di una grande occasione persa perché, se Isaia Cordinier non avesse sbagliato quell’appoggio dopo una conferma di rimessa un po’ dubbia, di sicuro staremmo parlando di qualcos’altro perché Guduric non avrebbe segnato la tripla che ha portato il Fener dal -2 al +1 e magari non avrebbe dato nemmeno la possibilità ai turchi di vincere 86 a 82.

Virtus Bologna: Cordinier 10, Belinelli 0, Pajola 2, Clyburn 8, Shengelia 23, Hackett 2, Grazulis NE, Morgan 14, Polonara 2, Diouf 3, Zizic 18, Tucker NE. All. Luca Banchi.

Fenerbahce: Melli 0, Sanli 5, Mays 0, Mahmutoglu NE, Hayes-Davis 19, Biberovic 11, Pierre 2, Guduric 21, Zagars 2, Colson 18, Marjanovic NE, Birch 8. All. Sarunas Jasikevicus.

QUI le stats complete del match.