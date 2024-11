Virtus-Fenerbahce, pagelle: Guduric e Hayes-Davis letali. Non basta un super Zizic

La Virtus Segafredo Bologna fa i conti con un’altra beffa. All’Unipol Arena finisce 86-82 per il Fenerbahce, trascinato dalle giocate nel finale di Guduric e Hayes-Davis.

Le pagelle:

Virtus Segafredo Bologna:

Isaia Cordinier, voto 5.5: sporca una prestazione a tratti molto positiva con un fallo da tre ai danni di Biberovic e un errore in sottomano nel finale che costano carissimi ai bianconeri

Marco Belinelli, voto 5: Non lascia alcun segno nella partita chiudendo con uno 0/4 al tiro a dir poco insufficiente

Alessandro Pajola, voto 5.5: Prova come sempre a guidare la difesa ma deve fare a lungo i conti con i problemi di falli.

Will Clyburn, voto 5: Da lui ci aspetta molto, molto di più. Alza i giri del motore nella ripresa ma non basta.

Toko Shengelia, voto 7: Chiude con la palma di miglior realizzatore tra i bianconeri (23 punti) tenendo in piedi l’attacco dei suoi ma alla fine paga dazio sul piano della lucidità e commette qualche errore pesante.

Daniel Hackett, voto 6,5: I numeri non rendono giustizia alla sua gara. Mette ordine in regia quando Pajola è a sedere per falli e in difesa mette la consueta grinta.

Andrejs Grazulis, SV :

Matt Morgan, voto 7: Una delle sue migliori prestazioni in bianconero: caldissimo dall’arco (4/9 da tre) e glaciale in lunetta nel finale.

Achille Polonara, voto 6: Grinta ed energia nei 12’ in cui è chiamato in causa.

Momo Diouf, voto 5.5: soffre contro i pari ruolo avversari e non riesce a incidere come in altre occasioni.

Ante Zizic, voto 7.5: di gran lunga la sua miglior prestazione stagionale. Chiude a quota 18 e a tratti risulta dominante sotto le plance d’attacco

Rayjon Tucker, SV :

Coach Luca Banchi, voto 6.5: Gestisce bene la partita ma nel finale non trova le contromisure per arginare Guduric e Hayes-Davis

Fenerbahce Istanbul:

Nicolò Melli, voto 5: Fischiatissimo dal pubblico dell’Unipol Arena non riesce mai a entrare in partita.

Sertac Sanli, voto 6: Soffre a lungo Zizic ma alla fine mette un canestro importante

Skylar Mays, SV :

Melih, Mahmutoglu, SV :

Nigel Hayes-Davis, voto 8: è l’eroe della partita con la tripla del sorpasso e i liberi dell’86-82 finale. Sostanza, energia e canestri. Giocatore di grandissimo spessore.

Tarik Biberovic, voto 6.5: giocatore di grandissima utilità e prospettiva. Mette triple pesanti e aiuta non poco l’attacco turco.

Khem Birch, voto 5.5: Si batte sotto i tabelloni, ma soffre i pari ruolo avversari e non fa vedere il suo pedigree NBA.

Dyshawn Pierre, voto 6: Segna un canestro importante per i suoi nel finale ma non lascia un segno indelebile nel match

Marko Guduric, voto 7.5: sbaglia in maniera sorprendente due liberi ma si fa ampiamente perdonare in un finale da autentico trascinatore. Firma in calce su questo sigillo.

Arturs Zagars, voto 5.5: il taletino classe 2000 fatica e non poco davanti al cospetto della Virtus del suo coach in nazionale Banchi.

Bonzie Colson, voto 7: Canestri e giocate di pura sostanza e qualità. Leader silente.

Boban Marjanovic, SV :

Coach Sarunas Jasikevicius, voto 7: tiene in partita i suoi anche in una serata nel complesso difficile e nel finale organizza una difesa che riapre i giochi.