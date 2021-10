Champions League: debutto da incubo per Brindisi, schiantata dall’Hapoel Holon

HAPPY CASA BRINDISI 61 – HAPOEL HOLON 88

(9-29, 13-20, 17-21, 22-18)

Bruttissima sconfitta per la Happy Casa Brindisi nella prima giornata di Basketball Champions League.

I pugliesi restano in partita solamente per pochissimi minuti, prima di lasciare totalmente il campo all’Hapoel Holon. Gli israeliani giganteggiano al Pala Pentassuglia, mettendo in cassaforte la vittoria già dopo il primo quarto, chiuso sul 9-29.

Brindisi non riesce mai a reagire e sprofonda sul -27 a fine primo tempo, affondando sotto i colpi di Ragland e dell’eterno Pnini. La truppa di Maurizio Buscaglia controlla senza patemi la seconda metà di gara, portando a casa agevolmente il primo successo europeo della stagione.

Per Brindisi, invece, una serata da dimenticare alla svelta dopo il bel successo in campionato contro la Dinamo Sassari.

TABELLINI

Brindisi: Perkins J. 8, Gaspardo 4, Ulaneo 2, Redivo 8, Udom 6, Carter 6, Adrian 4, Zanelli 6, Visconti 3, Guido, Chappell 10, Perkins N. 4. Coach: Vitucci.

Holon: Ragland 18 (7 ass), Bourdillon 5, Menco 2, Kyser 9, Misgav 2, Johnson 18, Yanay n.e., Pnini 8, Fogleman n.e., Gray 20, Alber n.e., Ogden 6. Coach: Buscaglia.

Foto: FIBA