NBA – Sospesa Memphis Grizzlies vs Milwaukee Bucks

Curioso episodio nella notte di pre-season NBA. La sfida fra Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks non è stata portata a termine.

Al FedEx Forum è scattato un allarme antincendio che ha bloccato la partita per tanti minuti. Una interruzione talmente lunga da portare alla decisione di non riprendere la partita, conclusa alla fine del terzo periodo.

Bucks at Grizzlies game suspended; statement from the NBA below. pic.twitter.com/ugNoF8GSxc

