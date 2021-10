Un Tyrique Jones perfetto traghetta Pesaro alla vittoria su Trieste

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 74 – 61 ALLIANZ TRIESTE

(16-14 / 18-16 / 20-17 / 20-14)

Ad aprire le danze è Marco Delia, ma poi ci pensa Tyrique Jones a portare avanti la Carpegna Prosciutto con due realizzazioni in fila. Subito dopo le due guardie Banks e Sanford si rispondo da dietro l’arco con le prime triple di serata. Arriva il primo canestro con la maglia biancorossa per Tyler Larson che fissa il punteggio sul 9-7. Dopo la schiacciata di Jones e i liberi di Delia, le due squadre rimangono a secco per due minuti, con le difese che hanno la meglio sui due attacchi. A sbloccare la situazione ci pensa ancora un ottimo Tyrique Jones, seguita dalla tripla di capitan Delfino per il +4 Pesaro (16-12). Nell’ultimo possesso del quarto Delfino è pigro in difesa su Mian che facilmente va fino in fondo ad inchiodare il 16-14 e così si chiudono i primi 10 minuti.

Pesaro difende molto bene sui pick and roll triestini riuscendo a chiudere ogni linea di passaggio, ma anche dall’altra parte la squadra di coach Franco Ciani riesce a fermare molto bene le soluzioni offensive dei marchigiani. Ci pensa Adrian Banks a far muovere il tabellino della partita con un layup che vale il 16-16. Dalla lunga distanza entrambe le squadre hanno le polveri bagnate, come dimostrato dalle percentuali a metà secondo quarto (2/11 Pesaro e 1/7 Trieste), per questo il punteggio è sul 20-20 quando mancano solo 4 minuti al termine del primo tempo. Delfino fa 2/3 dai liberi, Sanford ruba palla a Banks e dall’altra parte Zanotti fa +4 Pesaro. Corey Sanders spacca in due la difesa marchigiana e poi lascia un cioccolatino a Delia che schiaccia, ma il favore è subito reso dal duo Sanford-Jones con il primo che alza e il secondo che chiude l’alley oop. Nell’ultimo minuto del quarto Pesaro riesce lievemente ad allungare grazie a Jones e Zanotti che fanno +4, seguite dalle triple di Grazulis e Sanford. Si va a riposo sul 34-30.

Tyrique Jones continua a dettare legge nel pitturato con due schiacciate in apertura di quarto. Momento della partita molto confusionario: entrambe le squadre alzano il ritmo, ma la lucidità viene meno e dunque fioccano forzature e palle perse. Jones fa 9/9 dal campo, ma dall’altra parte Sanders alza per Delia che arriva in doppia cifra per il canestro che vale il -5. Dopo una serie di attacchi a vuoto per entrambe le squadre, Delfino segna la sua seconda tripla di serata e dall’altra parte Sanders realizza da distanza ravvicinata. Gli arbitri giudicano la spinta di Mian ai danni di Demetrio come antisportiva: il brasiliano dalla lunetta fa 1/2 e poi Sanford fa +9. Petrovic lamenta un fallo ai danni di Sanford sulla penetrazione precedente, ma le sue richieste vengono punite con un tecnico che permette all’Allianz di tornare a -6. Delfino ricaccia Trieste a -9, ma i ragazzi di Ciani non mollano e con i canestri di Grazulis e Fernandez tornano sotto di due possessi. Le triple di Sanford e l’1/2 dai liberi di Sanders fissano il punteggio sul 54-47 dopo 30 minuti.

La differenza la fanno i tiri da tre punti: Pesaro è riuscita ad aggiustare lievemente le percentuali, mentre Trieste continua a litigare con il canestro da oltre i 6,75. Zanotti e Delfino segnano due triple in rapida successione e la Carpegna Prosciutto scappa sul 60-47. A svegliare Trieste ci pensa l’ex di serata Daniele Cavaliero con una tripla dall’angolo, seguita dai due punti di Delia, con Aza Petrovic che ferma subito la gara. Gli ospiti muovono molto bene la palla sul perimetro, ma non riescono a concretizzare il tutto con il canestro. Banks segna i suoi primi due punti del secondo tempo a 5 minuti dalla sirena finale, mentre dall’altra parte Jones è davvero un rebus irrisolvibile per la difesa. Ancora, sempre, Tyrique Jones che fa 11/11 dal campo per il +7 pesarese a 2 minuti e mezzo al termine. Trieste ha l’opportunità di rientrare in partita per l’ultima volta, ma Pesaro riesce a fare due difese perfette senza permettere agli ospiti di andare al tiro. Sul cambio di campo la tripla di Tyler Larson chiude definitivamente i conti. Vince Pesaro 74-61.

TABELLINI

PESARO: Drell 0; Moretti 2; Camara 0; Zanotti 9; Sanford 15; Larson 7; Demetrio 3; Delfino 14; Jones 24 (11 reb); Stazzonelli N.E.

TRIESTE: Banks 12; Sanders 9; Fernandez 3; Deangeli 0; Mian 5; Delia 15; Cavaliero 6; Grazulis 7; Lever 4; Campogrande N.E.