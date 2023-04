Chi ha più possibilità di pescare Victor Webmanyama?

Con la fine della regular season NBA, per molte squadre è già tempo di pensare al Draft.

Le prime 14 scelte del primo giro saranno assegnate alle squadre che non si sono qualificate ai Playoffs. L’ordine, però, è ancora da stabilire tramite la Lottery, mai così attesa come quest’anno, in programma fra il 16 e il 17 Maggio. Avere la prima scelta assoluta, infatti, significherebbe assicurarsi Victor Wembanyama, un giocatore in grado di cambiare la storia di ogni franchigia.

Vediamo quali sono le squadre che hanno maggiori probabilità di avere la pick n.1 e pescare il fenomeno francese.

14% Detroit Pistons, Houston Rockets, San Antonio Spurs

12,5% Charlotte Hornets

10,8% Orlando Magic (il 9% grazie alla scelta che gli appartiene, l’1,8% perché prenderanno anche la scelta in lottery che sarebbe appartenuta ai Bulls, ottenuta in una trade del passato)

10,5% Portland Trail Blazers

9% Orlando Magic

6,8% Indiana Pacers

6,7% Washington Wizards

4,5% Utah Jazz

3% Dallas Mavericks

1,7% Oklahoma City Thunder

1% Toronto Raptors

0,5% New Orleans Pelicans

Grazie ai risultati, invece, è stabilito l’ordine delle scelte della parte finale del primo giro. Eccole

15) Atlanta Hawks

16) Utah Jazz (via Minnesota Timberwolves)

17) Los Angeles Lakers

18) Miami Heat

19) Golden State Warriors

20) Houston Rockets (via Los Angeles Clippers)

21) Brooklyn Nets (via Phoenix Suns)

22) Brooklyn Nets

23) Portland Trail Blazers (via New York Knicks)

24) Sacramento Kings

25) Memphis Grizzlies

26) Indiana Pacers (via Cleveland Cavaliers)

27) Charlotte Hornets (via Denver Nuggets)

28) Utah Jazz (via Philadelphia 76ers)

29) Indiana Pacers (via Boston Celtics)

30) Los Angeles Clippers (via Milwaukee Bucks)