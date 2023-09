Clamoroso colpo di Roseto: Vangelis Mantzaris giocherà in Serie B

Sette anni in EuroLega, competizione vinta due volte con l’Olympiacos, e tre volte campione di Grecia. Il curriculum di Vangelis Mantzaris è di tutto rispetto: non sono molti i giocatori che possono vantarsi di aver vinto l’EuroLega per due volte, tra l’altro in back-to-back. Oggi il playmaker greco non è nemmeno troppo vecchio, ha 33 anni, ma ormai da tre stagioni è diventato un giramondo. Prima la Polonia, poi Israele e il ritorno in Grecia ma al PAOK Salonicco e allo Ionikos Nikaias. Infine un anno fa il trasferimento in Venezuela, alle Panteras de Miranda. Nonostante questo appare stranissimo pensare che Mantzaris nella prossima stagione giocherà in Italia, e non in Serie A né in A2: bensì in Serie B, con la Pallacanestro Roseto.

Il club abruzzese, fondato solo nel 2020 dopo la scomparsa dei Roseto Sharks che avevano fatto l’A2 per diversi anni, ha ufficializzato poco fa la firma di Mantzaris, che in carriera ha mantenuto 4.4 punti e 2.0 assist di media in EuroLega.