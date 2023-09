Come finì l’ultima volta a Manila tra Italia e Team USA?

La vita a volte è strana ma l’ultima vittoria in partita ufficiale dell’Italia contro Team USA risale al 1978, 45 anni fa, all’Araneta Coliseum di Manila, nelle Filippine, per 81 a 80. Domani non si giocherà nell’Araneta ma nel Mall of Asia Arena, un’altra arena, ma sempre a Manila, nelle Filippine.

Diciamo che se dobbiamo rompere quest’incantesimo, che dura da troppo tempo, domani è proprio il giorno perfetto, visti i 9 lustri che ci separano dall’ultimo successo e la location del match. Naturalmente quello era un altro mondo perché in Team USA non giocavano i fenomeni NBA ma i ragazzi del college, le giovani promesse del basket americano.

Quell’Italia però era veramente molto forte perché poteva contare su Fabrizio “Ciccio” Della Fiori, Renzo Bariviera, Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin e in panchina Giancarlo Primo, uno dei padri fondatori del nostro basket.

Si trattò di un successo fondamentale perché ci permise di posizionarsi al quarto posto del Mondiale in un mondo in cui l’Unione Sovietica era ancora unita, mentre oggi Lituania e Lettonia occupano 2 delle 8 caselle dei Quarti di Finale. Il 4° posto è ancora oggi il miglior risultato di sempre della storia dell’Italbasket ai Mondiali FIBA.

