Clamoroso, possibile ritorno in Nazionale per Daniel Hackett?

Incredibile retroscena svelato dal presidente della FIP, Gianni Petrucci.

Ci sono concrete possibilità di rivedere di nuovo Daniel Hackett in Nazionale, dopo l’addio di qualche anno fa. La storia di Hackett in Azzurro è abbastanza turbolenta e anche il rapporto con lo stesso Petrucci sembrava tutt’altro che idilliaco. Una telefonata del play della Virtus Bologna dopo la qualificazione ai Mondiali, però, potrebbe aver cambiato le cose.

Daniel mi ha chiamato per farmi le congratulazioni dopo la vittoria in Georgia e la relativa qualificazione. Non me l’aspettavo e questa cosa mi ha riempito il cuore di gioia. Con lui stiamo ricostruendo piano piano un rapporto che si era interrotto. Quanto prima c’incontreremo per valutare le prospettive future, in Europa la concorrenza ormai è fenomenale, abbiamo bisogno di tutti i migliori.