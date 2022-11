Nella giornata di ieri la Stella Rossa Belgrado ha annunciato Dusko Ivanovic come nuovo allenatore e Simone Fontecchio e Wade Baldwin IV hanno commentato la notizia, ricordando gli infiniti allenamenti che facevano con lui al Baskonia.

Il coach montenegrino nella conferenza stampa di presentazione ai giornalisti ha detto, più o meno scherzando, che i giocatori si devono preparare a 6 ore e mezza di allenamento.

Fontecchio e Baldwin però hanno messo in guardia i cestisti della formazione serba perché non stava scherzando:

“Arrivo alle 11:00, inizio allenamento alle 12: corsa per X chilometri per 30 minuti, sala pesi 30/40 minuti, stretching di squadra 15 minuti, 2 ore di allenamento di squadra, trattamento e doccia 30-40 minuti. Mettetelo in conto…. Non è uno scherzo. 😂”.

Poi Simone ha raggiunto un altro aspetto, che l’americano ora al Maccabi Tel-Aviv aveva tralasciato:

“Hai dimenticato 40-50 minuti di video analisi”.

U forgot the 40/50 minutes video session — Simone Fontecchio (@simofonte13) November 16, 2022

Ma Baldwin non ha solo confermato, ha anche aggiunto:

“Come potrei dimenticarmelo? Magari anche una sessione individuale di tiro”.

How’d I forget ? Maybe a little individual shooting work as well. — Wade Baldwin IV (@The_Fourth_Wade) November 16, 2022

Tra le righe si legge il terrore nei due giocatori. Insomma, i metodi di allenamento di Ivanovic sono indimenticabili per i giocatori, specialmente per Simone Fontecchio e Wade Baldwin IV.

Leggi anche: La forza del giocatore australiano Isaac Humphries: annuncia il suo coming out