Clippers nella storia: rimonta clamorosa, è la terza su oltre 12mila partite

Clamorosa rimonta dei Los Angeles Clippers che entrano nella storia della NBA contro i Detroit Pistons.

I losangelini si trovavano sotto di 14 punti a tre minuti dalla fine e sono riusciti a vincere 142-131 in overtime. Un avvenimento pazzesco: dal 1996 (quando sono comparsi i play-by-play in NBA) è successo solamente altre due volte su 12875 partite che una squadra vincesse dopo essere stata a -14 con così poco tempo.

Un avvenimento incredibile, al quale non credeva neanche il coach Tyronn Lue che infatti aveva sostituito quattro elementi del quintetto base, riconoscendo la sconfitta. Invece la second unit con Nicolas Batum (unico dello starting five), Luke Kennard, Terance Mann, Amir Coffey e Moses Brown ha messo a segno un parziale di 16-2, coronato dalla tripla di Mann per il pareggio, prima del tentativo di Bogdanovic non andato a buon fine. Nell’overtime sono tornati in campo anche i titolari del Clippers che hanno completato l’opera con un 14-3 che ha portato il parziale complessivo degli ultimi 8 minuti a 30-5.

Nella loro storia i Clippers si erano ritrovati 417 volte sotto di 14 a tre dalla fine e non erano mai riusciti a rimontare. Per trovare imprese simili bisogna tornare alla vittoria di Sacramento contro Minnesota a Gennaio 2020 e a quella di Orlando su Atlanta nel 1997. A rendere ancora più curioso il successo dei biancorossi è stato l’andamento del match, che ha visto LA condurre abbastanza agevolmente nel primo tempo per poi crollare a cavallo fra terzo e quarto periodo. Nel finale però la clamorosa rimonta che è valsa la sesta vittoria nelle ultime otto partite.