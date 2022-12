Fare del bene all’NBA Christmas Day

La sera di Natale, come probabilmente avrete visto sui nostri canali social, abbiamo organizzato una maratona NBA al Doppio Malto in zona Navigli.

Non abbiamo soltanto guardato le gare NBA Los Angeles Lakers contro Dallas Mavericks e Boston Celtics contro Milwaukee Bucks, perché tra le due partite abbiamo raccolto centinaia di euro in donazioni per aiutare l’organizzazione di volontariato Amani Education di Giampaolo Ricci, ex capitano della Virtus Bologna e ora giocatore dell’Olimpia Milano e della Nazionale italiana di pallacanestro. L’obiettivo di questa ODV è quello di costruire una scuola secondaria a Kisaki, un paesino della Tanzania.

Decine e decine di persone hanno partecipato alla serata, tra cui Pippo Ricci stesso; Peppe Poeta, assistant coach di Messina a Milano ed ex giocatore della Nazionale; Raffaella Masciadri, leggenda del basket femminile e attuale team manager della Juventus Women; Stefano Masciadri, cestista in Serie A2 a Rimini e anche Giulia Cicchiné, giornalista di Eurosport e NOVE.

Vogliamo ringraziare tutti i presenti, siete stati fantastici, e infine vogliamo ancora fare i complimenti a Pippo per il suo grande impegno nel sociale, gli fa veramente onore!

Seguite Amani Education su Instagram, comprate il loro merchandising per aiutarli in questo progetto e donate per dare un futuro a quei poveri bambini in Tanzania.