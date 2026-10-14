Tyler Dorsey si sfoga su IG: “Perché non mi lasciano andare via?”, l’Olympiacos lo esclude dai convocati

È rottura tra Tyler Dorsey e l’Olympiacos: la star statunitense con passaporto greco è in scadenza di contratto la prossima estate e della sua situazione hanno parlato, nel podcast “Triple Threat Show”, i suoi due colleghi Chima Moneke e Jaron Blossomgame. Le parole che hanno scatenato la reazione di Dorsey sono state quelle di Blossomgame, attualmente in forza a Dubai: il giocatore ha definito la guarda del Pireo come “sostituibile”.

“Jaron Blossomgame, se tutto ciò che faccio è rimpiazzabile perché allora non mi lasciano andare via, specialmente se non vogliono pagarmi? Perché questa perdita di tempo e questa sceneggiata? Perché il coaching staff ha questa paura nel cuore? Scopriamolo!” ha scritto Dorsey nel suo commento su Instagram, nel quale ha anche menzionato Dionysis Aravantinos, l’host del podcast. “Dionysis Aravantinos, i miei minuti sono calati all’improvviso. Ma non serve che dica tutto adesso. La verità verrà diffusa su come sono stato trattato qui: non è tutto come sembra!”. Parole che sono sembrate un vero e proprio attacco alla sua gestione da parte di coach Bartzokas. Dopo essere stato uno dei migliori marcatori della scorsa EuroLega, Tyler Dorsey ha ricevuto finora solo 18′ di media in coppa, segnando comunque 12.6 punti a partita. Contro Valencia, due giorni fa, Bartzokas l’ha schierato per appena 5′ in un match che l’Olympiacos ha vinto all’OT.

In risposta alle parole di Dorsey nel commento su Instagram, l’Olympiacos ha annunciato che il giocatore non verrà convocato per la partita di domani contro il Barcellona e tornerà ad Atene in anticipo rispetto ai compagni. Al momento sembra quindi avviarsi verso la fine l’avventura del giocatore in biancorosso: la separazione è attesa se non a breve, sicuramente la prossima estate con la naturale scadenza del contratto.