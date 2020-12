Corteggiamento social troppo aggressivo, Daryl Morey si becca una multa

Ricordate il tweet, immediatamente cancellato, in cui Daryl Morey ricordava che poco più di un anno fa James Harden diventò il miglior assist-man della storia degli Houston Rockets?

Dovrebbe essere costato molto caro (50.000 dollari) all’attuale dirigente dei Philadelphia 76ers perché la NBA lo ha ritenuto un tentativo di “tampering”, quella pratica che consiste nel corteggiare giocatori sotto contratto con altre squadre che negli ultimi mesi la lega sta cercando di combattere duramente.

In realtà non è stato ancora ufficializzato che sia stato quel tweet la causa della multa a Morey ma comunque c’è stato, a detta della NBA, un approccio troppo approfondito da parte del president of basketball operations di Philadelphia con un giocatore che non è sotto contratto con la sua franchigia. Alla luce del cinguettio, dei frequenti “mal di pancia” di Harden a Houston e delle insistenti voci riguardo un suo trasferimento a Philly è proprio il Barba l’indiziato numero ad aver ricevuto le attenzione di Morey.

The fine was in response to a since-deleted social media post Daryl Morey made on Dec. 20 regarding Rockets star James Harden. https://t.co/8kEDu2zhZV — Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2020

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.