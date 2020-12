Un’altra gaffe di Daryl Morey su Twitter: stavolta è un indizio di mercato?

Nelle scorse ore negli Stati Uniti si sono scatenate le voci correlate a una nuova gaffe di Daryl Morey su Twitter. Come ricorderete l’attuale dirigente dei Philadelphia 76ers a Ottobre 2019 fece scoppiare un incidente diplomatico con la Cina, twittando a favore dei manifestanti di Hong Kong. Un “cinguettio” che scatenò molte polemiche e soprattutto causò enormi perdite economiche alla NBA sul mercato cinese.

Stavolta l’incidente è meno grave ma ha comunque fatto molto discutere. Morey, infatti, ha pubblicato una grafica inerente a James Harden, capace di diventare il miglior assist man nella storia degli Houston Rockets proprio un anno fa, quando l’autore del tweet lavorava ancora per la franchigia texana. Con tutta probabilità si è trattato di una pubblicazione accidentale, scaturita da un tool che consente di vedere i propri “ricordi” simile a quello presente su Facebook, anche perché Morey si è affrettato a cancellare. Non abbastanza in fretta da sfuggire agli screenshot che hanno alimentato di nuovo le voci di una trade fra Rockets e Sixers per portare il Barba a Philadelphia, cosa di cui si sta parlando con grande insistenza negli ultimi giorni.

Daryl Morey tryna tell us something? 🧐 pic.twitter.com/wevj6hGwWz — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 21, 2020

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.