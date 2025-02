Croazia per la prima volta fuori da EuroBasket, ma per Hezonja è stato “il giorno migliore della sua vita”

Ieri sera la Croazia ha perso a Zadar contro la Francia la penultima partita di qualificazioni ad EuroBasket 2025, rimanendo per la prima volta nella sua storia fuori dal torneo. Nel girone dei croati infatti sono passate Francia e Bosnia ed Erzegovina, mentre Cipro è automaticamente qualificata perché Paese ospitante, nonostante abbia perso tutte le partite.

La partita contro la Francia è terminata 80-83, la Croazia ci è andata vicina soprattutto grazie a Mario Hezonja, autore di 37 punti con 11 rimbalzi in 38′. Una prestazione monstre che però non è servita ad evitare il KO, arrivato per mano di Elie Okobo (16 punti), Amine Noua (13), Timothe Luwawu-Cabarrot (12), Theo Maledon (10) e Bodian Massa (10). Uno score molto più bilanciato per i francesi, che partivano con i favori del pronostico nonostante le assenze delle proprie star NBA.

Dopo l’eliminazione le dichiarazioni più sosprendenti sono arrivate però da Hezonja stesso. Il giocatore del Real Madrid ha definito ieri “il giorno più bello della sua vita”, parole che vanno in contrapposizione alla prima mancata qualificazione della Croazia ad EuroBasket. Hezonja ha spiegato il perché di questa sua affermazione: “È il giorno più bello della mia vita. Mi dispiace che non abbiamo vinto. Cosa posso dire di Zadar? Da ragazzino ho giocato qui diverse volte. Oggi ho realizzato il mio sogno di giocare anche a livello senior di fronte alla mia gente, ai miei tifosi. Non mi era mai successo”.

Per quanto Hezonja possa essere contento, sicuramente i tifosi croati al momento non sono dello stesso avviso.

Foto: FIBA