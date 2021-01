Detroit Pistons, il rookie Killian Hayes salterà almeno 2 mesi

Pessime notizie per i Detroit Pistons: il rookie Killian Hayes, point guard titolare e settima chiamata assoluta all’ultimo Draft, dovrà rimanere fuori per diverso tempo a causa di un infortunio all’anca destra. Secondo Shams Charania, il francese sarà rivalutato tra 8 settimane.

L’ultima partita disputata da Hayes risale al 5 gennaio: in 7 gare con i Pistons, il rookie ha segnato 4.6 punti di media.

Detroit Pistons rookie Killian Hayes will rest and rehab his right hip injury and be re-evaluated in eight weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2021