Danilo Gallinari al vetriolo: “Io sottovalutato? Ho sempre ottenuto risultati, giudicate voi”

Gli Atlanta Hawks sono reduci da una bella vittoria (100-82) sui Clevaland Cavaliers, in una gara che ha visto protagonisti John Collins e Danilo Gallinari, autori rispettivamente di 22 e 20 punti, top scorer fra i sei uomini in doppia cifra della loro squadra.

Al termine dell’incontro il Gallo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo implicitamente ad alcune critiche ricevute nelle scorse settimane.

Sono sottovalutato? Non lo so, giudicate voi. Io ogni sera metto a disposizione della squadra tutto ciò che posso dare, provando a valorizzare i miei punti di forza come fa qualsiasi giocatore esperto. Comunque sia credo che nella mia carriera tutto ciò che ho provato a fare in campo abbia dato i suoi frutti e spero di continuare così.