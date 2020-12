Danilo Gallinari carico per la stagione con Atlanta: “Arriviamo ai playoff, poi ce la giochiamo…”

Danilo Gallinari si appresta a iniziare la sua nuova avventura con gli Atlanta Hawks, franchigia cui è approdato durante la off-season firmando un ricco contratto triennale.

Alla vigilia della nuova stagione il Gallo ha parlato delle sue aspettative nella nuova squadra.

La dirigenza ha costruito un ottimo roster con obiettivi importanti che mi hanno convinto a scegliere gli Hawks. C’è il giusto mix fra giovani ed esperti, abbiamo tante armi offensive perciò marcarci sarà difficile per tutti, specialmente per la qualità che abbiamo sul perimetro. Obiettivi personali? Non ne ho, gioco solamente per vincere e farò di tutto per riuscirci. Voglio arrivare ai playoff e poi giocarcela, sono contento di poter aiutare i giovani a crescere. Non vedo l’ora di giocare con John Collins, ha un grande talento e ampi margini di miglioramento, sono felice di poter contribuire alla sua crescita. Cambiare spesso squadra non è un problema, sono abituato fin da bambino ma cerco sempre di portare leadership e mentalità vincente in ogni gruppo dove arrivo.