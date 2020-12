Nessun accordo per il rinnovo del contratto tra Lonzo Ball e New Orleans Pelicans

Lonzo Ball sarà restricted free agent nell’estate 2021: il giocatore, seconda scelta assoluta al Draft 2017, non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con i New Orleans Pelicans, la deadline era fissata per oggi.

Secondo Rich Paul, agente di Ball, il suo assistito e i Pelicans sperano comunque di prolungare l’accordo proprio la prossima estate. Molto dipenderà anche dalla stagione che giocherà il playmaker, reduce da un anno a 11.8 punti, 7.0 assist e 6.1 rimbalzi di media.

There will be no agreement on a rookie extension for Pelicans guard Lonzo Ball, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Ball will become a restricted free agent next summer. Both sides remain positive about the ability to move forward together, Paul tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020