Danilo Gallinari è diviso tra Clippers e Bucks, lo dice Pat Beverley

Danilo Gallinari nelle prossime ore probabilmente sceglierà la squadra con cui concludere la stagione, dopo il taglio da parte dei Detroit Pistons. Nei giorni scorsi l’azzurro era stato accostato ai Phoenix Suns dell’amico Jusuf Nurkic, ma ora la franchigia dell’Arizona sembra essersi defilata.

Secondo Patrick Beverley, o meglio la pagina X del suo podcast, Gallinari dovrebbe decidere tra Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks. Per la seconda volta in una settimana Beverley si “traveste” da insider: giovedì scorso aveva anticipato la sua cessione a Milwaukee in occasione della trade deadline, arrivando prima di Adrian Wojnarowski.

Danilo Gallinari will land with either the Los Angeles Clippers or Milwaukee Bucks – Per Sources pic.twitter.com/fVP9FghMll — Pat Bev Pod (@PatBevPod) February 15, 2024

Sarà da vedere se anche stavolta Beverley avrà ragione: di certo facendo lui ora parte dei Bucks potrebbe avere qualche informazione diretta. E anche per quanto riguarda i Clippers il tarantolato playmaker americano ha sicuramente diversi contatti, visto che ha giocato per loro dal 2017 al 2021.

In questa stagione, Danilo Gallinari ha segnato finora 7.8 punti di media in 32 partite tra Washington e Detroit.