Virtus spenta, Galloway firma lo PSICODRAMMA: Reggio Emilia in semifinale alle Final Eight

Virtus Segafredo Bologna 72 – UnaHotels Reggio Emilia 81

(20-15, 17-19, 17-19, 18-28)

Arriva il primo verdetto clamoroso della Final Eight 2024. L’UnaHotels Reggio Emilia sorprende la Virtus Bologna e strappa meritatamente il pass per la semifinale. Un vero e proprio psicodramma per una spenta Segafredo che fallisce il primo obiettivo del suo 2024, definito prioritario dal patron Zanetti pochi giorni fa.

Le V Nere giocano troppo al gatto con il topo fin dall’inizio, quando Reggio trova risorse solamente da Faye e scivola ben presto a -10. Quando però si accende anche Atkins la UnaHotels respira, finendo sotto di 5 dopo un primo quarto in trincea. Nel secondo periodo il canovaccio non cambia. Bologna muove la palla ma non concretizza abbastanza, torna avanti in doppia cifra ma si fa riprendere dalla prima fiammata di Galloway e dalla troppa superficialità, come dimostra la mancata comunicazione Lundberg – Shengelia che a fine secondo periodo lasciano a Vitali il lay-up del 37-34.

L’equilibrio regna sovrano al ritorno dagli spogliatoi ma la Segafredo perde gradualmente fluidità e certezze, ritrovandosi sotto nel quarto periodo per via di due giocate di Uglietti. La Virtus trova buone risorse in post basso con Polonara, Mickey e Shengelia, specialmente quando Faye va in panchina con cinque falli. Ai felsinei però manca sempre un po’ di energia, a conferma del trend delle ultime settimane. Allora due triple totalmente senza senso di Galloway, intervallate da una follia di Cordinier, spediscono in paradiso Reggio Emilia. Bologna, invece, si ritrova nel baratro dopo una prova molto deludente, specialmente dal punto di vista dell’energia.

TABELLINI

Virtus: Lundberg 9, Belinelli 14, Pajola 6, Dobric, Mascolo, Shengelia 20, Hackett, Mickey 10, Polonara 6, Dunston 5, Abass n.e., Cordinier 2. Coach: Banchi

Reggio Emilia: Weber 10, Cipolla n.e., Suljanovic n.e., Galloway 20, Faye 16, Smith 9, Uglietti 8, Atkins 4, Vitali 9, Grant 5, Chillo. Coach: Priftis.

STATISTICHE COMPLETE