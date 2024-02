3 motivi per cui Napoli potrebbe vincere la Coppa Italia 2024

La Gevi Napoli basket si è meritatamente guadagnata un pass alle Final Eight di Coppa Italia con un ottimo girone di andata concluso al settimo posto. La squadra di Igor Milicic ha voglia di stupire e abbiamo ipotizzato tre motivi per cui potrebbe trionfare nella quattro giorni di Torino.

1: L’ambiente è carico di entusiasmo e sta trasmettendo tanta energia alla squadra!

Tra le tifoserie più calde della serie A non può non esserci la Curva Est Napoli. Il PalaBarbuto è stato, finora, teatro di partite sempre molto divertenti per la carica che il pubblico riesce a trasmettere ai giocatori. A Torino dovrebbe esserci un buon seguito di fedelissimi nonostante il giorno infrasettimanale, e, nel caso in cui Napoli dovesse compiere l’impresa contro Brescia, è pronto l’esodo di supporters nel weekend.

Il palcoscenico delle Final Eight ha rispolverato i nostalgici ricordi del 2006, quando capitan Morena alzava al cielo il trofeo nel PalaGalassi di Forlì davanti a 5000 supporters azzurri accorsi in massa per non perdersi le emozioni di una nottata storica. La voglia di rivivere quei momenti è tanta per una piazza che ha per anni atteso il ritorno nel Basket che conta.

2: Su gara secca, forse Napoli è la squadra più imprevedibile tra le 8.

Per diversi tratti della stagione la GeVi ha mostrato un atteggiamento spavaldo nei confronti con le Big. Da menzionare, in particolare, la grande prestazione al Taliercio di Venezia, sbancato da Milicic &co. con il punteggio di 81-89, e la vittoria casalinga di inizio campionato contro l’EA7 Milano.

Napoli è una squadra che ha tanto talento offensivo ed almeno cinque giocatori con, potenzialmente, tanti punti nelle mani. Nell’ottica di una gara secca ad eliminazione diretta, i partenopei potrebbero indossare l’abito dell’outsider.

3: Napoli sa restare in partita!

La gara casalinga contro Brescia, oggi di nuovo avversaria, è stata l’unica prestazione stagionale in cui il team di Milicic non è riuscito a ricucire lo strappo subito nei primi minuti del match. Tutte le sconfitte dei partenopei sono maturate in un contesto di match aperto, mai unidirezionale e mai concluso con scarti eccessivi.

Ennis è uno dei migliori playmaker del campionato per maturità nella direzione del ritmo partita, e questa caratteristica tipica del suo profilo sarà importante come non mai nel match odierno perché Brescia è una squadra molto esperta nello sviluppo della transizione offensiva.

Negli ultimi due match i lombardi hanno inflitto pesantissimi parziali nei primi 20′: smorzare l’impeto in partenza dei 12 di Magro è una fondamentale chiave per portare il match in una condizione di equilibrio e tentare il colpaccio nel finale.

Palla a due ore 20.45: Napoli vuole tentare lo sgambetto alla capolista della serie A.

Foto: Napoli Basket Official on X

