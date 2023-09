Datome scherza: “Grazie ai miei compagni che non me la passano… Gara da Nazionale!”

Gigi Datome ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell’Italia contro la Serbia ed è il solito leggendario Gigi Datome:

“Devo dire grazie ai miei compagni che se non me la passano…”, scherza Gigi Datome dopo i 10 decisivi punti. “È stata una gara bella, da nazionale. Tutti i tifosi saranno impazziti. Adesso siamo in ballo, siamo vivi, oggi ce la godiamo, è stata una grande gara contro una grande squadra. Loro sono saliti tanto di intensità fisica in difesa all’inizio del terzo quarto, abbiamo sofferto, ma con equilibrio siamo rimasti in gara continuando a crederci, poi tutti hanno messo una zampata importante per arrivare al risultato finale. Abbiamo fatto il nostro piano partita, certo tirare bene da 3 aiuta, Fontecchio ha fatto una gara straordinaria, ma lui è questo, tutti hanno messo un mattoncino ma lui uno più grosso”.

Davvero una giornata monumentale per Gigi Datome che ancora una volta ha scritto sempre di più il proprio nome nella storia dell’Italbasket. E non ha intenzione di finire qui perché lo vorrà fare anche contro Porto Rico e speriamo anche contro la formazione che potremmo incontrare ai Quarti di Finale.

