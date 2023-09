Pozzecco scherza: “Fontecchio è free agent. Voglio almeno 30 milioni e il 30% a me!”

Gianmarco Pozzecco ha fatto il solito show in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Serbia e ha scherzato sulla pazzesca formazione di Simone Fontecchio:

“Simone Fontecchio è free agent quest’estate (non è vero, come ha detto anche Simone sottovoce). Io rappresento Fontecchio e voglio almeno 30 milioni. E per la prima volta nella storia del basket NBA, voglio anche il 30% per me”.

