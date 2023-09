SPAGNA – LETTONIA 69-74

(16-17; 16-12; 26-18; 11-27)

L’inizio partita è tutt’altro che entusiasmante con entrambe le squadre che faticano a trovare la via del canestro. A metà periodo la Lettonia è avanti 10-9 e si prosegue sul filo dell’equilibrio fino alla prima sirena con Strautins che fissa il punteggio sul 17-16 per i lettoni. Nel secondo quarto la Spagna segna la miseria di 2 punti nei primi 6’ di gioco, ma il timeout chiamato da Scariolo porta dei benefici perché gli iberici trovano la prima tripla della partita con Juancho Hernangomez e Llull impatta a quota 25. Il primo tempo finisce con il 32-29 firmato da una tripla di Brizuela con la Spagna che va negli spogliatoi con l’inerzia a proprio favore. A inizio secondo tempo la Lettonia piazza un parziale di 10-2 che rimette tutto in discussione, ma la tripla di Abrines pareggia a quota 40. La Spagna rimette il naso avanti con due triple di Brizuela e Rudy, e si porta addirittura sul +10 col 2+1 di Garuba. Kurucs interrompe il digiuno offensivo dei baltici, durato 5’, e il 3/3 dalla lunetta di Bertans chiude il quarto 58-47. La Lettonia dimostra di essere squadra compatta e con le idee chiare, e minuto dopo minuto riesce a ricucire il gap, impattando a quota 61 con 2 triple in fila di Zoriks. Ora la partita è punto a punto, e così si mantiene fino a 3’ dalla fine quando Bertans dall’arco spacca il match in due. La Spagna sbaglia due conclusioni da 3, mentre Kurucs col gancio segna il +5 Lettonia a 1.19 dal termine. La Spagna ci crede ancora perché la squadra di Bianchi è imprecisa dalla lunetta e Brizuela firma il -3, ma poi sbaglia il canestro che avrebbe potuto riaprire la partita. La Lettonia sovverte il pronostico e batte 74-69 la Spagna.

SPAGNA: Willy Hernangomez 14; Juancho Hernangomez 11; Brizuela 11

LETTONIA: Bertans 16; Kurucs 13; Grazulis 11;

Foto: FIBA