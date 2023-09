David Logan all’ultimo tango: si ritirerà a fine stagione

Quando si concluderà la stagione 2023-24, David Logan avrà 41 anni. In estate il Professore ha deciso di tornare a Scafati dopo la breve parentesi a Cantù nei Playoff di Serie A2: sarà il suo ultimo anno da giocatore professionista. Nell’estate 2024 l’americano metterà fine ad una lunghissima carriera che lo ha visto protagonista in Europa e in Italia in particolare.

Logan ha esordito da professionista proprio in Italia, a Pavia, nel 2005. L’inizio di un viaggio che lo ha portato prima in Israele, Polonia e Russia e successivamente in alcune big europee come Caja Laboral, Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv. Il ritorno in Italia è arrivato nel 2014, con la Dinamo Sassari del Triplete, lui fu MVP della Coppa Italia. Poi un’esperienza in Lituania, il ritorno qui da noi ad Avellino, le esperienze allo Strasburgo e in Corea del Sud. Infine l’ennesimo ritorno in Italia, prima con Treviso, poi di nuovo a Sassari e infine appunto a Scafati e Cantù.

Nella scorsa stagione in Serie A, pur avendo ormai 40 anni, Logan ha contribuito in larga parte alla salvezza di Scafati, segnando 18.4 punti di media.

Fonte: Sportando