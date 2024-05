Mike James è l’MVP della stagione regolare di EuroLega 2023-24

L’EuroLega ha annunciato poco fa l’assegnazione del premio di MVP della stagione regolare, che è andato a Mike James dell’AS Monaco. La point guard americana nel corso della stagione è diventata il miglior marcatore della storia dell’EuroLega moderna, guidando i francesi al terzo posto in classifica.

Si tratta del primo premio di MVP vinto da James, che era stato inserito finora due volte nel First Team All-EuroLeague e due nel Second Team. La star del Monaco ha mantenuto 17.9 punti, 4.1 rimbalzi e 5.1 assist di media in stagione, risultando il secondo miglior marcatore dietro a Markus Howard.

⚡𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗧𝘂𝗿𝗸𝗶𝘀𝗵 𝗔𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗠𝗩𝗣 𝗶𝘀 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀⚡ After another incredible season, @TheNatural_05 of @ASMonaco_Basket has been chosen by fans, media, team captains and head coaches as the MVP of the 2023-24 EuroLeague! pic.twitter.com/iFd7uPUJIo — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2024

Il premio è stato assegnato in seguito alla votazione di giocatori, giornalisti e tifosi. Proprio lo stesso James ieri, dopo l’annuncio dei migliori quintetti della stagione, si era detto contrario a permettere di far votare i fans in quanto, per definizione, parziali e portati a votare per i giocatori della propria squadra.