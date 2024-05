Cecilia Zandalasini confermata: giocherà la stagione WNBA con le Lynx

Cecilia Zandalasini è tra le 13 giocatrici che sono state annunciate dalle Minnesota Lynx come parte del roster per la stagione WNBA 2024. L’azzurra si era aggregata per training camp e preseason dopo tre stagioni in Italia, alla Virtus Bologna. Zanda ha evidentemente convinto coach Cheryl Reeve, che tra l’altro è anche presidente della franchigia.

Per Zandalasini sarà la seconda stagione in WNBA dopo quella 2017-18, sempre con le Lynx, culminata con la vittoria del titolo. Oggi la giocatrice ha 28 anni ed è nel suo prime, dopo tanti anni ad alto livello in Europa tra Schio, Fenerbahçe e appunto Virtus.

L’esordio stagionale di Minnesota sarà già questa notte contro le Seattle Storm: Cecilia Zandalasini, che indosserà il numero 9 come in Nazionale, potrebbe giocare i suoi primi minuti.