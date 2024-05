EA7 Milano, non c’è pace: si ferma di nuovo Billy Baron

Gara-1 di Playoff contro Trento aveva segnato il rientro, quasi a sorpresa, di Billy Baron. L’americano sembrava aver concluso anzitempo la sua stagione, in cui aveva disputato appena 3 partite, invece il suo recupero era stata una buonissima notizia per Ettore Messina. Milano ha poi perso Gara-1, scivolando sotto 0-1 nella serie contro Trento e ritrovandosi obbligata a vincere Gara-2 per non rischiare. Questa sera al Forum però Baron non ci sarà.

Il giocatore dell’EA7 si è fermato nuovamente, a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. Un infortunio dovuto probabilmente al lungo periodo di inattività e non grave, ma sicuramente Baron salterà la partita di oggi. Chissà poi se potrà tornare a disposizione per la partita (o le partite) che si disputeranno in Trentino nei prossimi giorni.

Nel suo ritorno in campo, Billy Baron ha segnato 5 punti in 11′ con 0/1 da due e 1/1 da tre punti.

Foto: Olimpia Milano