Italbasket, Gigi Datome nello staff di Pozzecco

La storia d’amore fra Gigi Datome e l’Italbasket potrebbe non essere finita.

Datome ha dato l’addio al basket giocato nell’ultima partita dei Mondiali e poco fa si è rimesso all’opera nel nuovo ruolo dirigenziale all’interno dell’Olimpia Milano. Potrebbe però esserci un altro impiego per lui, dato che dovrebbe essere inserito nello staff della Nazionale che giocherà il PreOlimpico 2024 con l’obiettivo di qualificarsi per i Giochi di Parigi.

Non è chiaro ancora se il ruolo di Datome sarà tecnico o manageriale ma in ogni caso la sua esperienza potrà essere ancora d’aiuto all’Italbasket. Senza contare il suo ruolo fondamentale all’interno dello spogliatoio. Non sorprende, allora, che un allenatore così attento ai rapporti umani come Pozzecco abbia scelto di averlo al suo fianco, come riporta La Prealpina. Nel frattempo Datome si appresta a iniziare la sua nuova vita, già dalla Supercoppa in programma nel weekend.

Foto: FIBA