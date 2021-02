De’Aaron Fox svela il segreto dei suoi miglioramenti: la fidanzata

De’Aaron Fox è uno dei giocatori cresciuti maggiormente in questo primo scorcio di stagione, nel quale sta producendo 23 punti di media, massimo della sua carriera.

Se i Sacramento Kings hanno delle chance di tornare ai playoff devono ringraziare la fidanzata di Fox, Recee Caldwell, almeno stando a quanto raccontato dal giocatore stesso. Il prodotto di Kentucky ha raccontato che in estate la sua dolce metà ha preso in mano il suo programma di allenamento, spingendolo a intense sedute di tiro nelle quali era necessario segnare almeno 400 tiri da tre punti su 500 tentativi. Fox, inoltre, ha spiegato di aver discusso a lungo con la ragazza, giocatrice WNBA appena uscita da Texas Tech, riguardo il proprio stile di gioco, modificandone diversi aspetti dopo i confronti.

Kings star guard De’Aaron Fox (@swipathefox) sits down with @Stadium: His emerging leadership in Sacramento, plus Love & Basketball — how his fiancée is his number one workout partner, helps him stay in the gym making 400-500 3’s each. pic.twitter.com/NOIsaL7mkh

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021