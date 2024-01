DeMarcus Cousins ha esordito nel campionato di Taiwan

DeMarcus Cousins a metà dicembre aveva firmato con i Taiwan Beer Leopards, la stessa squadra che l’anno scorso aveva accolto Dwight Howard. L’esordio di Boogie nel campionato taiwanese è però avvenuto solo ieri, nel match contro i Tainan TSG GhostHawks vinto 119-90.

Cousins non ha sfigurato in quella che era la sua prima partita ufficiale da luglio 2023, chiudendo con una doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi e aggiungendo 5 assist, 2 recuperi e 1 stoppata in 28′. Il giocatore 4 volte All Star si è detto soddisfatto ma anche capace di fare molto meglio con il riposo adeguato: Cousins era infatti atterrato a Taiwan poche ore prima della partita.

“Ho il jet-lag, sono appena sceso da un volo di 14 ore. Dopo questa partita mi riposerò un po’, e sarò pronto per domani con le gambe di nuovo fresche. Spero in una migliore performance” ha dichiarato Cousins che già oggi sarà di nuovo in campo.