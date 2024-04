La decide Parker dalla lunetta a tempo scaduto: il Barça espugna il Pireo

Il Barcellona rimonta nella serie contro l’Olympiacos, passando a condurre 2-1 grazie alla vittoria in Grecia in Gara-3. In un’altra partita combattutissima i catalani si sono imposti all’OT grazie a due tiri liberi di Jabari Parker, che aveva subito fallo praticamente a fil di sirena su un disperato tentativo da tre punti. Tra 2 giorni, sempre al Pireo, il Barça potrebbe anche strappare il pass per le Final Four con una vittoria.

Il primo quarto è stato equilibrato, ma sicuramente non scoppiettante: a meno di 4′ dalla fine della frazione l’Olympiacos è passato a condurre 9-8 e Parker ha alla fine pareggiato sul 13-13 al 10′. Nel secondo periodo le percentuali si sono alzate da entrambe le parti, ma l’equilibrio è rimasto lo stesso: al +3 firmato Satoransky ha risposto il gioco da tre punti di McKissic, al +3 di Wright ha invece replicato il gioco da tre punti di Hernangomez. La parità è stata rotta da un break greco di 6-0, i biancorossi hanno raggiunto anche il +8 col primo tempo che si è però concluso 37-32.

Due triple di Satoransky e Laprovittola hanno portato i blaugrana di nuovo in vantaggio ad inizio terzo periodo, all’argentino e a Vesely hanno risposto Walkup e Peters, ma l’ultima parola della frazione l’hanno avuta gli ospiti. Un break di 5-0 firmato Hernangomez e Parker ha fissato sul 51-57 il risultato al 30′. Nel quarto quarto l’Olympiacos ha continuato a rincorrere, trovando il nuovo vantaggio dalla lunetta a 5′ dal termine: Petrusev e Williams-Goss hanno scritto il +6 a 2′ dalla fine, ma Abrines aveva decisamente altri piani. Lo spagnolo ha segnato due triple fondamentali per permettere ai suoi di accorciare, mentre Laprovittola ha messo il canestro del 71-71 a 6 secondi dalla sirena. L’errore di Williams-Goss ha infine decretato i supplementari.

Le due formazioni si sono scambiate canestri nei primi minuti dell’OT, finché l’Olympiacos non è riuscito ad approfittare di una palla persa di Abrines per portarsi sul +3. A 36 secondi dalla fine del supplementare, Satoransky ha tirato fuori dal cilindro la tripla del pareggio a quota 81. Il tiro sul ferro di Williams-Goss ha regalato al Barça l’ultimo possesso per vincerla, la palla è stata consegnata a Parker che si è alzato da posizione frontale per una tripla disperata: nulla da fare, ma gli arbitri hanno fischiato fallo di Petrusev sull’americano a sirena suonata. Dopo una review all’instant replay hanno aggiornato il cronometro a 0.5: Parker ha però sapientemente segnato i primi 2 liberi, sbagliando di proposito il terzo per non permettere al Barcellona di rimettere palla in campo dalla rimessa. McKissic non è andato nemmeno vicino al canestro dalla sua area e il Barcellona ha potuto festeggiare un clamoroso successo, 80-82.

Olympiacos: Petrusev 18, Wright 16+8 rimbalzi, Walkup 10.

Barcellona: Vesely 16, Parker 13+9 rimbalzi, Hernangomez 13, Satoransky 13.