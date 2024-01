L’azzurrino Dame Sarr ha giocato solo 2′ contro Granada, ma ha subito lasciato il segno

Nel lunch match della Liga ACB tra Granada e Barcelona, coach Grimau ha schierato per la quarta volta in stagione l’azzurrino Dame Sarr in prima squadra. Sarr, classe 2005 nato ad Oderzo, in Veneto, era diventato celebre un anno fa proprio per lo spazio che i blaugrana, che lo avevano ingaggiato per la Cantera, gli stavano dando anche tra i grandi. Nella passata stagione il giocatore aveva disputato 3 partite di campionato, in una mettendo a referto addirittura 8 punti nonostante la giovanissima età, mentre lo scorso novembre aveva debuttato in EuroLega.

Oggi i minuti a disposizione di Sarr, entrato nel finale di una larga vittoria blaugrana, sono stati solo 2 ma il ragazzo non ha deluso: ha segnato subito 5 punti, con 1/1 da due e 1/2 da tre e +10 di plus/minus. Numeri importanti visto il ridottissimo minutaggio, con il Barça che si è potuto godere l’impatto sia di Sarr che dell’altro talentino, Kasparas Jakucionis, classe 2006 e autore di 6 punti sempre in 2′ sul parquet.

I compagni non hanno mancato di far sentire il proprio supporto a Sarr, festeggiato anche dopo il suono della sirena finale. Per l’italiano sono i primi punti della stagione tra i professionisti: qualche mese fa aveva giocato poco più di 1′ contro il Rio Breogan senza però segnare.