La rimonta del Panathinaikos si ferma sul più bello: vince il Maccabi, che ora ha due matchpoint

Quella tra Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv è finora la serie più bella di questi Playoff di EuroLega, accesa dalle polemiche fuori dal campo e dalle giocate degli atleti nel rettangolo di gioco. Nella partita di questa sera gli israeliani, in campo neutro a Belgrado, hanno avuto la meglio dopo aver condotto tutta la gara ma anche essersi fatti rimontare in un amen nel quarto periodo. A deciedere il match, finito 85-83, due liberi di Lorenzo Brown che hanno regalato al Maccabi la chance di qualificarsi alle Final Four con una vittoria nelle prossime due partite.

Primo quarto dominato dal Maccabi, partito 7-0 e in grado di contenere l’attacco greco limitandolo a soli 11 punti nella prima frazione. Un dato che ha causato parecchia frustrazione in Kendrick Nunn, in ombra nel primo quarto e uscito ad un certo punto in preda alla frustrazione. Nel secondo periodo gli israeliani hanno mantenuto per larga parte un vantaggio in doppia cifra, toccando anche il +15 con Nebo a meno di 2′ dalla pausa lunga. Il Pana è riuscito infine ad accorciare, chiudendo il primo tempo sul 46-37.

La partita è continuata ad essere a senso unico anche nel terzo periodo, nonostante il risveglio di Nunn e il contributo di Lessort il Maccabi ha toccato il +17. A 2 minuti e mezzo dalla fine della frazione però gli ospiti hanno aperto un parziale di 9-0 e sono arrivati al 30′ sotto “solo” 67-56 dopo una tripla di Lorenzo Brown. Il Maccabi ha nuovamente toccato il +13 in apertura di ultimo periodo, ma le triple di Nunn e Vildoza hanno propiziato un nuovo break ospite di 7-0. La risposta israeliana non si è fatta attendere e a meno di 4′ dalla fine i gialloblu erano avanti di 11. Nel giro di 3′ il Pana ha realizzato un parziale di 13-2 per impattare a quota 83 con 42” da giocare. Lessort ha sbagliato il libero del vantaggio greco, ma poi ha stoppato una tripla di Brown impedendo così a Tel-Aviv di passare avanti. Sull’ultimo possesso della partita, Jerian Grant ha commesso un fallo ingenuo su Brown con 2.6 secondi sul cronometro: l’americano naturalizzato spagnolo ha convertito entrambi i liberi, mentre la tripla sulla sirena di Nunn per la vittoria si è spenta sul ferro.

Maccabi Tel-Aviv: Nebo 22+9 rimbalzi, Brown 16+8 assist, Colson 13.

Panathinaikos: Nunn 25, Papapetrou 17, Lessort 14, Mitoglou 10.