Derrick Rose, fine dell’avventura a New York per andare in una contender

Derrick Rose potrebbe presto lasciare i New York Knicks.

Nel corso di questa stagione Derrick Rose è finito ai margini delle rotazioni dei Knicks. Il suo mentore Tom Thibodeau lo sta utilizzando con il contagocce ed ecco perché l’ex Bulls potrebbe cambiare squadra. Nelle gerarchie newyorkesi, monopolizzata dell’esigenza di far crescere i tanti esterni giovani, non c’è più spazio.

Secondo l’insider Marc Stein potrebbe perciò avvenire una cessione. Rose ha un contratto garantito fino al termine della stagione per 14,5 milioni di dollari e un’opzione a favore dei Knicks per una ulteriore stagione a 15,5. Opzione che ovviamente non verrà esercitata, rendendo il giocatore free agent a fine anno. In realtà però è concreta l’ipotesi di trade entro la deadline del 9 Febbraio o addirittura di una buonuscita per consentirgli di firmare a cifre più basse per un’altra squadra: così New York risparmierebbe qualcosa e Rose troverebbe un ambiente più stimolante senza perdere molto a livello economico.

La destinazione, però, è una discriminante fondamentale. Thibodeau, in virtù del rapporto personale con il giocatore, ha ottenuto dalla dirigenza rassicurazioni sul fatto che a D-Rose non verranno imposte franchigie non gradite. Insomma, niente squadre in rebuilding a cui accollare il contratto in cambio di role players. Rose si muoverà da New York solamente per mettere la sua esperienza a disposizione di squadre che lottano per obiettivi importanti.

Nei giorni scorsi è emersa l’ipotesi Miami Heat, visto che in Florida sono preoccupati per le condizioni di Kyle Lowry in vista dei Playoffs.