Tatum nella STORIA dei Celtics: sorpassato ufficialmente Larry Bird

I Boston Celtics hanno vinto bene nel Martin Luther King Day contro gli Charlotte Hornets e Jayson Tatum si è assicurato che lo facessero con stile.

Tatum ha totalizzato 51 punti, di cui 18 nel quarto quarto, in un successo per 130 a 118. È la quinta prestazione della carriera di Tatum da almeno 50 nella stagione regolare nella sua impressionante giovane avventura, superando la leggenda dei Celtics, Larry Bird, per il maggior numero di cinquantelli nella storia della franchigia, secondo Taylor Snow dei Celtics.

Jayson Tatum è ora il leader di tutti i tempi dei Celtics per partite da 50 punti della stagione regolare. (Ha solo 24 anni)

Leader del gioco da 50 punti dei Celtics

1. Jayson Tatum – 5

2. Larry Bird – 4

3. 5 giocatori con 1

Tatum dei Boston Celtics ha demolito gli Hornets durante tutta la gara, mettendo senza sforzo i suoi 51 punti e lanciando una raffica di punti a fine partita per suggellare la vittoria.

I biancoverdi sono ora a sette vittorie di fila dopo una recente crisi, conquistando il pieno controllo dei vertici della Eastern Conference e della NBA in generale. Boston è 33 a 12 in stagione, con 4,5 partite di vantaggio sulla seconda testa di serie a Est, ovvero i Brooklyn Nets.

