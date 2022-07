Devin Booker e Kendall Jenners si sono rimessi insieme?

Devin Booker e Kendall Jenner sono stati una delle coppie più note nel panorama NBA degli ultimi tempi. Usiamo il passato perché qualche settimana fa i due si sono lasciati dopo due anni di relazione.

In realtà però i media statunitensi parlano di un riavvicinamento dei due. La star dei Phoenix Suns e la supermodella / influencer sono stati visti insieme al party organizzato da Michael Rubin, ex proprietario dei Philadelphia 76ers, a New York per il 4 Luglio. C’è inoltre un video nel quale i due sembrano prendersi teneramente per mano, un ulteriore segnale del fatto che la storia potrebbe non essere del tutto finita…

