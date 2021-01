Dinamo Sassari, Ethan Happ sbarcherà in Sardegna entro la fine di gennaio?

Ethan Happ, centro della Fortitudo Lavoropiù Bologna, è un obiettivo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari e, secondo quanto scrive Giuseppe Sciascia su Superbasket, l’affare si più fare prima della fine del mese di gennaio.

Attualmente il giocatore americano ex Cremona è fuori per infortunio e starà lontano dai parquet ancora 15-20 giorni. Una volta ripresosi dal problema al capitello radiale del gomito destro, è probabile che il centro ex Olympiacos si trasferisca in Sardegna poiché Justin Tillman è in uscita (non in Italia ma all’estero).

