Dirk Nowitzki shock: “Dopo il ritiro non riesco a muovermi”

Dirk Nowitzki si è ritirato dal basket giocato nel 2019 dopo 21 stagioni con i Dallas Mavericks. Una carriera lunghissima per il giocatore tedesco che poi è entrato nella dirigenza dei Mavs come consulenze.

Le tante battaglie con la squadra texana, però, hanno lasciato il segno sul corpo di Nowitzki che ha ammesso di avere diversi problemi di mobilità dopo aver smesso di giocare.

Se avessi smesso due anni prima, adesso non avrei così tanti problemi di mobilità. Penso che quelle due stagioni non siano valse la pena, ci sono stati dei bei momenti ma la squadra non girava e la verità è che ormai non mi reggevo più in piedi. Adesso mi piacere giocare a calcio con i ragazzi ma se non riesci a muoverti bene è difficile, ci provo un paio di volte a settimana ma ormai ho perso quasi tutta la mia mobilità. Purtroppo non è facile capire quando fermarsi, continui a divertirti e ad avere motivazioni, il corpo sembra rispondere ma non è così. Ora sono contento di avere più tempo per la famiglia, per questo ho detto ai dirigenti dei Mavericks che non volevo un incarico a tempo pieno.