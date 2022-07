Il potenziale quintetto dell’Efes è il più forte di sempre?

Oggi Achille Polonara ha ufficialmente firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno con l’Anadolu Efes Istanbul dopo essersi separato dal Fenerbahçe.

I turchi puntano al three-peat, non c’è dubbio, ed è stato detto più volte da tutti, Ergin Ataman in primis. Ora il quintetto dell’Efes è da urlo perché stiamo parlando di 5 fenomeni che giocherebbero praticamente ovunque in Europa: Shane Larkin, Vasilije Micic, Will Clyburn, Achille Polonara e Ante Zizic.

Anadolu Efes’ potential starting lineup for the upcoming season is looking INSANE 🤯 🇹🇷 Shane Larkin

🇷🇸 Vasilije Micic

🇺🇸 Will Clyburn

🇮🇹 Achille Polonara

🇭🇷 Ante Zizic pic.twitter.com/yzUM60BITj — BasketNews (@BasketNews_com) July 20, 2022

Alcuni pensano che si tratti del quintetto più forte, sempre se il serbo resterà in Turchi e non si trasferirà in NBA. Di certo stiamo parlando di una formazione che lotterà fino in fondo e potrebbe vincere per la prima volta la terza EuroLega di fila in questo nuovo format.