Disastro Partizan Belgrado! Finale di Supercoppa ABA persa contro una squadra sconosciuta

Il Partizan Belgrado aveva in mano il primo titolo della stagione, la Supercoppa ABA, ma poi l’SC Derby (noto anche come KK Studentski centar) ha compiuto un miracolo, sconvolgendo la potenza serba. La squadra di Zeljko Obradovic ha perso la finale della Supercoppa ABA per 81 a 83 a Podgorica, in Montenegro. A 2:51 dalla fine, il Partizan Belgrado aveva un comodo vantaggio di 7 punti (74-81) in finale di Supercoppa, ma il Derby è riuscito a organizzare un’incredibile rimonta.

Aubrey Dawkins ha segnato 4 punti di fila, Kenan Kamenjas ha aggiunto un layup e a 35 secondi dalla fine e le squadre erano separate da un solo punto (80-81). Obradovic ha chiamato un timeout, ma P.J. Dozier ha sbagliato un tiro da 3 mentre Borna Kapusta ha messo a referto la sua tripla 3 dall’altra parte e il Derby ha preso un vantaggio di 2 punti (83-81). Il Partizan ha avuto un altro timeout, ma il tiro di Frank Kaminsky è andato a vuoto e il Derby ha portato a casa la Supercoppa ABA.

La scorsa stagione il Derby si è classificato all’ottavo posto della Lega ABA ed è stato eliminato dal Partizan nel primo turno dei playoff. I bianconeri hanno vinto la serie per 2-1 dopo aver perso gara 1 a Belgrado.

