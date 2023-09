Perché l’agente di Scariolo parla di un’azione legale contro la Virtus Bologna?

L’agente di Sergio Scariolo, Higinio Alonso, ha deciso di contattare AS per raccontare come stanno realmente le cose tra il suo assistito e la Segafredo Virtus Bologna, specialmente per quanto riguarda lo spinoso caso legato al Real Madrid.

Secondo quanto riportato da AS, “il tecnico ritiene completamente false le dichiarazioni del signor Zanetti, sta ora valutando di avviare un’azione legale contro il suo ex presidente. Perché, ripete, non ha incontrato il Real Madrid”.

Riguardo alla situazione con i Toronto Raptors, Alonso ha spiegato il suo cliente aveva l’autorizzazione scritta della Virtus per avviare trattative per un possibile inserimento nella franchigia canadese, di cui era già stato assistente.

Insomma, sembra una vera e propria telenovela e non sappiamo dove sta la verità. Sicuramente possiamo dire che non ci saremmo mai e poi mai immaginati una decina di giorni fa, a Coppa del Mondo finita, che il commissario tecnico della Spagna potesse avviare un’azione legare contro le VuNere.

Stiamo a vedere come finirà il tutto tra Sergio Scariolo e la Virtus Bologna. Siamo certi che nei prossimo mesi ne vedremo ancora delle belle e, a questo punto, il tribunale potrebbe essere la sola e unica soluzione.

