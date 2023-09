LaMelo Ball si è tatuato il logo di uno sponsor

LaMelo Ball si è fatto tatuare il logo di uno sponsor.

In realtà non si tratta di un partner banale, bensì di LaFrancè, il brand di abbigliamento lanciato dallo stesso Ball nel 2020. LaMelo si è fatto tatuare le iniziali “LF” sul collo per imprimere sulla propria pelle la sua creatura, anche perché LaFrance è anche il suo secondo nome. Sì, per esteso si chiama LaMelo LaFrance Ball.

Fonte: TMZ