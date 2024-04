Doccia GELIDA per i Knicks: Julius Randle non tornerà in questa stagione

I New York Knicks nelle scorse ore sono stati sconvolti dalla notizia della ricaduta subita da Julius Randle per l’infortunio alla spalla. La star della franchigia, 24.0 punti, 9.2 rimbalzi e 5.0 assist di media in questa stagione, non tornerà in tempo per i Playoff ma si opererà definitivamente alla spalla.

Come riportato da Chris Haynes, nel processo di guarigione, una volta che Randle era tornato ad allenarsi con contatto ormai circa 5 settimane fa, ha subito un riacutizzarsi dell’infortunio.

L’ultima partita stagionale di Julius Randle, All Star in questa stagione, risale ormai al 27 gennaio. Da allora il lungo è rimasto in infermeria, più a lungo del previsto. I Knicks attualmente sono quinti nella Eastern Conference e stanno reggendo tutto sommato bene, nonostante le assenze di Randle e di OG Anunoby. In ottica Playoff però data l’assenza dell’ex Lakers e Pelicans saranno sicuramente più vulnerabili, soprattutto se anche il recupero di Anunoby dovesse andare per le lunghe.

L’ex Raptors ha giocato solo 3 partite dal 27 gennaio e proprio questo lunedì i Knicks hanno classificato il suo infortunio come “tendinopatia al gomito destro”.