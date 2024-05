“Gallinari, tagliati i capelli!”: il coro di un tifoso Pacers mentre l’azzurro è in lunetta

La stagione di Danilo Gallinari non è certo stata positiva e si è conclusa con una bruttissima eliminazione dei suoi Milwaukee Bucks al primo turno dei Playoff contro il seed #6, gli Indiana Pacers, per 4-2. Dopo una vittoria in Gara-5 in cui il Gallo aveva anche giocato 20′, suo high nei Playoff, i Bucks si sono arresi in Gara-6 nonostante il rientro di Damian Lillard. Questa notte Gallinari è rimasto in campo solo 3′, tutti nel primo tempo, ed ha segnato 1 punto con addirittura -10 di +/-.

L’unico punto segnato, che all’intervallo era anche l’unico punto della panchina di Milwaukee, è arrivato ai liberi, con un abbastanza insolito 1/2 (Gallinari tira con l’89% dalla lunetta in stagione). Forse il Gallo è stato disturbato da un tifoso di Indiana che si è messo ad urlare fortissimo: “Gallinari, you need a haircut!”. Un invito al giocatore a tagliarsi i capelli, eliminando il taglio moicano che l’azzurro spesso sfoggia negli ultimi anni.

This Pacers fan won’t stop screaming “GALLINARI YOU NEED A HAIRCUT” 😭😭😭 pic.twitter.com/KdX5PVaQtA — The Hood Therapist (@OhhMar24) May 2, 2024

Anche sui social il taglio del Gallo, la “cresta”, è stata oggetto di prese in giro: in molti hanno paragonato il suo look a quello di Travis Bickle, protagonista di “Taxi Driver” interpretato da Robert De Niro.