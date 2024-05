Maccabi Tel-Aviv, assenza PESANTISSIMA in Gara-5 ad Atene

Il Maccabi Tel-Aviv non è riuscito a chiudere ieri sera la serie di Playoff contro il Panathinaikos e ora, per accedere alle Final Four, dovrà vincere Gara-5 ad Atene martedì prossimo. I gialloblu si sono rivelati una squadra validissima, sfiorando l’upset nonostante il loro miglior giocatore, Wade Baldwin IV, sia stato a mezzo servizio, quando andava bene.

Baldwin IV, che doveva contrapporsi a Kendrick Nunn in un duello individuale davvero esaltante, ha disputato solo Gara-1 e Gara-4. Nella prima partita è rimasto in campo 25′ prima di procurarsi un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le successive due gare. Infine ieri sera Baldwin ha provato a tornare in campo ma dopo soli 7′ è dovuto uscire per un riacutizzarsi dello stiramento subito. In queste ore l’americano farà ulteriori esami, ma è da escludersi la sua presenza ad Oaka.

Se il Maccabi dovesse vincere anche senza il proprio miglior giocatore, la speranza è che Wade Baldwin possa essere recuperato in tempo per le eventuali Final Four. In questa stagione la guardia del Maccabi ha mantenuto 17.4 punti di media con 4.9 assist. Prima di infortunarsi, in Gara-1 aveva segnato 18 punti contro il Panathinaikos.